Zeynep Sönmez ABD Açık'a Veda Etti

Zeynep Sönmez, sezonun son grand slam turnuvası olan ABD Açık'ın 2. turunda Ukraynalı Marta Kostyuk'a 2-1 yenilerek elendi. İki set kazanma mücadelesi veren Zeynep, final setinde öne geçti fakat maçı kaybetti.

Zeynep Sönmez, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın 2. turunda karşılaştığı Ukraynalı Marta Kostyuk'a 2-1 yenilerek elendi.

Dünya sıralamasının 81. basamağındaki 23 yaşındaki Zeynep, New York kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 2. tur maçında 27 numaralı seribaşı Kostyuk ile karşılaştı.

İlk seti 7-5 kaybeden Zeynep, 2. seti 7-6'lık skorla hanesine yazdırarak karşılaşmayı final setine taşıdı.

Milli tenisçi, 3-2 öne geçtiği final setini 6-3, 2,5 saat süren mücadeleyi de 2-1 kaybederek ilk kez ana tabloya çıktığı ABD Açık'a veda etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
