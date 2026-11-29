Zerenspor, Sultanlar Ligi'nde sahasında Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Zerenspor, sahasında Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti. Sezonda 3. kez sahadan kazanarak ayrılan Zerenspor, Afyon ekibiyle galibiyet sayısını eşitledi.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar
Zerenspor: Aslıhan Kılıç, Franklin, Dicle Nur Babat, Nicoletti, Fatma Şekerci, Dodson (Ceren Önal, Özlem Alkan, Seher Aksoy, Merve Biçer, Hilal Kocakara, Malual, Pipunyrova)
Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş: Mayer, Milanova, Kocic, Sevgi Ceren Yüzgenç Solak, Safronova, Damla Tokman (Sema Nur Doluca Özbilge, İlayda Naz Gergef, Alonzo, Zeynep Sena Güleryüz)
Setler: 22-25, 25-22, 26-24, 25-20
Süre: 126 dakika (32, 32, 33, 29)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Zerenspor, sahasında Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti.
Sezonda 3. kez sahadan kazanarak ayrılan Zerenspor, Afyon ekibiyle galibiyet sayısını eşitledi.