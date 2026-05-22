Zerenspor Kadın Voleybol Takımı, 5 sporcusuna daha veda etti
Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Zerenspor, Brankica Mihajlovic, Maja Aleksic, Anna Lazareva, Beyza Arıcı ve Saliha Şahin ile sözleşme yenilemedi.
Kulübün açıklamasında söz konusu oyunculara emekleri için teşekkür edildi.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel