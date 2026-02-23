Haberler

Zeren Spor, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Palmberg Schwerin ile karşılaşacak

Güncelleme:
Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Palmberg Schwerin'i ağırlayacak. İlk maçı 3-1 kazanmış olan Zeren Spor, Ankaradaki maçta rakibini yenerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Alman kulübü Palmberg Schwerin'i konuk edecek.

Ankara'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Polonya'dan Pawel Burkiewicz ile Sırbistan'dan Predrag Balandzic hakem ikilisi yönetecek.

Zeren Spor, Almanya'da Schwerin kentindeki Palmberg Arena'da oynanan ilk maçta rakibini 3-1 yenmişti.

Rövanş maçının sonucuna göre eşleşmede turu geçen taraf, son 2 yılın şampiyonu Imoco Volley (İtalya) ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
