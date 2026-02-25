Zeren Spor, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

Haberler

Zeren Spor, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi play-off turunda SSC Palmberg Schwerin'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Başantrenör Ljubicic ve MVP Anna Lazareva galibiyetle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı.

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi play-off turunda Zeren Spor, SSC Palmberg Schwerin'i mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Zeren Spor, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi play-off turunda Almanya temsilcisi SSC Palmberg Schwerin ile karşılaştı. Parkeden 25-16, 25-18 ve 25-14'lük setlerle 3-0 galip ayrılan Zeren Spor, çeyrek final biletini aldı. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Anna Lazareva, maçı 16 sayıyla tamamladı. Yıldız oyuncu; 10 hücum, 3 ace ve 3 blok sayısıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Zeren Spor, çeyrek finalde İtalya'nın Imoco Conegliano takımı ile karşılaşacak.

Ljubicic: "Çok iyi voleybol oynadığımızı düşünüyorum"

Zeren Spor Başantrenörü Stevan Ljubicic, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz ki bu sezon bizim için Avrupa'daki ilk sezonumuz olması adına çok önemli ve özel. İlk maçtan itibaren gerçekten çok iyi voleybol oynadığımızı düşünüyorum ve bu beni gerçekten gururlandırıyor. Bu geceki galibiyet, arkamızda olan büyük bir çalışmanın ve tüm oyuncuların adanmışlığının bir ürünü. Benim takımım benim MVP'im. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde yaptıkları her şeyden dolayı onlarla gerçekten gurur duyuyorum. Bu kesinlikle sezon başında beklediğimden çok daha fazlası. Onları bir kez daha tebrik ediyorum. Çeyrek finalde rakibimiz Imoco. Birbirimizi tanıyoruz. Biz hazırız, onlar da hazır. Daha iyi olan takım Final Four'a yükselecek. Bir kez daha tüm seyircileri her iki takımı da desteklemeye davet ediyorum; iyi olan kazansın" ifadelerini kullandı.

Anna Lazareva: "Tekrar Imoco'ya karşı oynayacağımız için mutlu olacağım"

Anna Lazareva ise şunları söyledi: "Takımım ve kulübüm için çok mutluyum. Bizim için harika bir sonuç oldu. Üzerimizde hiç baskı kurmadılar; elde ettiğin her şey senin başarın, senin kupan gibi yaklaştılar. Bu şekilde galibiyetlerle devam ettiğimiz için çok mutluyuz. Umarım gelecekte de bu şekilde devam edebiliriz. Takımımızda şu an çok iyi oyuncular var, çok fazla iyi oyuncuya sahibiz. Birlikte çalıştığımızda bu, galibiyetlerimize yansıyan gerçekten iyi sonuçlar veriyor. Bunun için çok mutluyum. Çeyrek finalde Imoco bizi bekliyor. Onlara karşı tekrar oynayacağımız için çok mutlu olacağım. Kendimizi bir kez daha gösterebilir, yeniden çok iyi bir voleybol sergileyebiliriz. Bunun için çok heyecanlıyım." - İSTANBUL

