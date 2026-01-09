Milli voleybolcu Saliha Şahin, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Zeren Spor Kulübünün milli oyuncusu Saliha Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

27 yaşındaki smaçör, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" isimli fotoğrafını seçen Saliha, "Görsel insanın içine dokunuyor. Hiçbir çocuk, hiçbir canlı savaşı hak etmiyor." ifadelerini kullandı.

"Portre" özel kategorisinde ise Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" isimli karesini oylayan Saliha Şahin, "Zeynep Ahsen Aydın'ın büyük bir başarısı olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'ın "İsrail'e dur de!" karesinden yana tercih yapan Saliha, "Spor" kategorisinde ise Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" fotoğrafını tercih ederek, "Hepsi çok başarılı fotoğraflar fakat oyumu benimle aynı mevkide olan kaptan Eda Erdem'e vermek istiyorum. Eda Abla çok saygı duyulası bir insan." değerlendirmesinde bulundu.

Zeren Spor smaçörü Saliha Şahin, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" isimli fotoğrafı ile "Günlük Hayat" kategorisinde Fareed Kotb'ın "Çocuk her yerde çocuk" başlıklı karesini oyladı.

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelindeki oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.