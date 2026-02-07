Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Zeren Spor, Göztepe'yi 3-0'lık skorla yenerek ligdeki 16. galibiyetini aldı. Göztepe ise 14. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Hatice Özmen Yıldız

Zeren Spor : Şeyma Ercan Küçükaslan, Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva (Özlem Güven, Ceren Önal, Eylül Karadaş, Aleksic, Gatina)

Göztepe: Ezgi Bektaş, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Bajema, Haneline, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Scuka, İlayda Uçak, Ceren Kapucu)

Setler: 25-16, 25-21, 28-26

Süre: 90 Dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Zeren Spor, sahasında Göztepe'yi 3-0 yendi.

Ligde Zeren Spor 16. galibiyetini alırken, Göztepe 14. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
500

