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Zeren Group Türkiye Tenis Ligi'nde Şampiyon TED Spor Kulübü

Zeren Group Türkiye Tenis Ligi'nde Şampiyon TED Spor Kulübü
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Zeren Group Türkiye Tenis Ligi'nde erkekler şampiyonu, ENKA Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup eden TED Spor Kulübü oldu. Kadınlar finalinde ise ENKA Spor Kulübü şampiyonluğu elde etti.

Türkiye'nin en iyi kulüplerinin belirlendiği tenis takviminin en prestijli organizasyonlarından Zeren Group Türkiye Tenis Ligi'nde erkekler şampiyonu, ENKA Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup eden TED Spor Kulübü oldu.

16-22 Aralık tarihleri arasında kadın ve erkeklerde toplamda 29 takımın katılımıyla Taçspor Kulübü'nde düzenlenen Zeren Group Türkiye Tenis Ligi'nde kadınlar finalinde ENKA Spor Kulübü şampiyon, Alaçatı Tenis Kulübü ikincilik elde etti. Erkekler finali ise TED Spor Kulübü ve ENKA Spor Kulübü'nün karşılaşmasına sahne oldu. İlk maçta TED Spor Kulübü'nden Yankı Erel, ENKA Spor Kulübü'nden Sarp Ağabigün'ü 7-5, 6-2 yenerek TED Spor Kulübü'nü 1-0 öne taşıdı. Serinin ikinci maçında TED Spor Kulübü'nden Ergi Kırkın, ENKA Spor Kulübü'nden Mert Alkaya'yı 6-3, 7-6 yenerek şampiyonluğu TED Spor Kulübü'ne kazandırdı.

Alaçatı Tenis Kulübü ise Mete Tenis Spor Kulübü'nü 2-0 yenerek erkeklerde üçüncülük elde etti.

Dereceye giren takımlara kupalarını Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Tennis Europe Başkan Vekili Cem Tınaz ve Taçspor Kulübü Başkanı Polat Bengiserp takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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