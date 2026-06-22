Haberler

Panathinaikos'ta başantrenör Zeljko Obradovic için imza töreni düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR Basketbol Takımı, eski başantrenörü Zeljko Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine binlerce taraftar katıldı.

Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirilen Zeljko Obradovic için imza töreni düzenlendi.

Telekom Center'da gerçekleştirilen imza törenine yeşil-beyazlı kulübün başkanı Dimitris Giannakopoulos ve Sırp başantrenör ile binlerce taraftar katıldı.

1999-2012 yıllarında görev yaptığı Panathinaikos'a 14 sene sonra dönen Obradovic'i binlerce taraftar karşıladı. 66 yaşındaki çalıştırıcı, kendisine yoğun sevgi gösterilerinde bulunan taraftarları tören öncesi selamladı.

Üç yıllık sözleşmeye imza atan Zeljko Obradovic, yaptığı açıklamada, Panathinaikos'ta yeniden çalışma imkanı bulduğu için başkan Giannakopoulos'a teşekkür ederek, "Çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Birbirimizi gayet iyi anladık. Giannakopoulos ailesiyle, buradaki insanlarla ve beni müthiş bir şekilde karşılayan bu taraftarlarla bağımı hiçbir zaman koparmadım. Motivasyon, herkesin hayatındaki anahtar kelimedir. Eğer motivasyonunuz varsa istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İçimde başantrenörlük yapmayı sürdürmek için bir tutku var. Panathinaikos'ta bu motivasyonu bulmak benim için kolay oldu." ifadelerini kullandı.

Son olarak görev yaptığı Partizan'da mutlu olduğunu ancak Kasım 2025'te zor bir karar vererek görevinden ayrıldığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Partizan'dan ayrıldıktan sonra menajerime sezon bitene ve hazır olana kadar hiçbir teklif duymak istemediğimi söyledim. İlk kez 20 gün önce Luigi Datome'nin daveti üzerine çocuklar için düzenlenen basketbol kampı dolayısıyla sahaya çıktım. Bu, benim için özel bir an oldu. Sahadayken hissettiğim duygu, beni ileri taşıyan bir şey. İşte o an dünyadaki en mutlu insan benim. Geçmiş güzel ama şimdiki zamanda ve gelecekte yaşamak zorundasınız." diye konuştu.

Mücadele eden bir takım oluşturmak istediklerini vurgulayan Obradovic, "Avrupa'daki herkes Panathinaikos'un ne anlama geldiğini bilir. Her zaman rakiplere saygı duyacağım. Kendimize odaklanmamız gerekiyor. Oyuncuların Panathinaikos için oynamanın anlamını bilmeleri lazım. Kenetlenmeliyiz. Elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bu kulüp çok büyük ve beklentiler de çok yüksek. Bunun farkındayım." şeklinde görüş belirtti.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ise kulüp tarihi açısından çok önemli bir gün olduğunu ifade ederek, "Bu, Panathinaikos için tarihi bir günden daha fazlası. Taraftarların sevinci, Avrupa Ligi'ni kazanmaktan bile daha büyük. Bu, uzun yıllardır yaşanan en önemli gün." değerlendirmesinde bulundu.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) en çok (9) şampiyonluk yaşayan başantrenörü olan Zeljko Obradovic, Panathinaikos ile 5 Avrupa Ligi, 11 Yunanistan Ligi ve 7 Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
Levent Koç, AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

CHP'den ayrılan başkan AK Parti'de! Erdoğan'ın elini öpüp rozeti taktı
Ankara'da olaylı cenaze! İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede

Ankara'da olaylı cenaze! İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler

Pınar Altuğ için olay sözler

İnsan olan bunu nasıl yapar? Bu görüntüye büyük tepki var

İnsan olan bunu nasıl yapar? İnfial yaratan görüntü

Jose Mourinho'dan ayrılığa veto

Takımda kalacak mı, gönderilecek mi? Jose Mourinho kararını verdi
Kılıçdaroğlu da katıldı! Özel'in cenazeye gönderdiği çelenkteki yazı anında kaldırıldı

Özgür Özel'den cenazeye damga vuran çelenk
Paralar TEM'e saçıldı, herkes toplamak için birbiriyle yarıştı

Deste deste para TEM'e saçıldı, toplamak için birbiriyle yarıştılar
Dua ederek sahaya çıktılar! İkinci yarıda rakibin içinden geçtiler

Dua ederek sahaya çıktılar! İkinci yarı Barcelona'ya döndüler
Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu

Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu