Zeliha Ağrıs Avrupa Şampiyonu oldu - Haberler

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Zeliha Ağrıs Avrupa Şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Zeliha Ağrıs Avrupa Şampiyonu oldu

Ülker Metro'nun desteklediği Zeliha Ağrıs, Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nın final müsabakasında İspanya'dan Alma Maria Perez Parrado'yu 8-6 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Ülker Metro'nun desteklediği Zeliha Ağrıs, Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nın final müsabakasında İspanya'dan Alma Maria Perez Parrado'yu 8-6 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Zeliha Ağrıs, İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda, kadınlar 53 kiloda İspanyol Alma Maria Perez Parrado'yu final müsabakasında 8-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonluk sonrası duygularını aktaran Zeliha Ağrıs, "Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil ederek Altın madalya kazandım. Başta beni buralara kadar getiren, düştüğümde kalktığımda her zaman yanımda olan Ali Şahin hocama, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu'na, Türkiye Taekwondo Federasyonu'na, sponsorum ve ailem olan Ülker'e teşekkür ederim. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda bu mükemmel duyguyu ülkemle birlikte yaşadığım için mutluyum. Avrupa Taekwondo Şampiyonası'na katılan, madalya alan tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Müsabakaları devam eden arkadaşlarıma da başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Zeliha Ağrıs, Taekwondo, İspanya, Metro, Spor, Haberler

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