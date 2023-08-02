Zeki Korkmaz, 12 Bingölspor'a transfer oldu

Son olarak Elazığspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Zeki Korkmaz, memleketinin takımı 12 Bingölspor'a imza attı.

Son olarak Elazığspor'da forma giyen Bingöllü oyuncu Zeki Korkmaz, yeni sezon için Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden memleketinin takımı 12 Bingölspor'a imza attı. Yeşil-beyazlı kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bingöl doğumlu olan deneyimli milli futbolcu Zeki Korkmaz ile anlaşma sağlamıştır. Toplamda 89 Süper Lig, 46 1. Lig, 142 2. Lig, 49 3. Lig, 16 Türkiye Kupası ve 4 milli takım müsabakası olan tecrübeli oyuncu ile anlaşma sağlamıştır, ilimize ve camiamıza hayırlı olsun" denildi. - ELAZIĞ