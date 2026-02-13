Haberler

Zeki Çelik'e İtalya'dan 2 dev talip

Zeki Çelik'e İtalya'dan 2 dev talip
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Juventus ve Inter, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve takımdan ayrılmak isteyen milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna katmak istiyor.

  • Zeki Çelik'in Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
  • Juventus ve Inter, Zeki Çelik'i yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrolarına katmak istiyor.
  • Zeki Çelik, Roma'dan yıllık 4 milyon euro istiyor ancak kulüp bu fiyata çıkmıyor.

İtalya Serie A ekibi Roma'nın formasını giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

JUVENTUS VE INTER

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre; İtalyan devleri Juventus ve Inter, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Zeki Çelik için harekete geçti. Her iki kulübün de 28 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

ROMA'DAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Haberde, şu anda mevcut olarak yıllık 2.5 milyon euro kazanan Zeki Çelik'in Roma'dan 4 milyon euro istediği ancak İtalyan ekibinin bu fiyatlara çıkmaması nedeniyle takımdan ayrılmak istediği dile getirildi. Böylece Juventus ve Inter'e transferde şans doğacağı vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Roma formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 30 maçta sahaya çıkan Zeki Çelik, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Enkaz devralan Michael Carrick'ten büyük başarı

Enkaz devralan Carrick'ten 1 ayda tarihi başarı
Gözde Seda Altuner kilo vermesinin sırrını açıkladı

Hızla kilo veren ünlü oyuncudan tehlikeli uyarı
Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu

Derbi öncesi flaş karar! Futbolculara son idmanda duyurdu
Trabzonspor Divan Başkanı Ören'den 'sağduyu' çağrısı

Fenerbahçe derbisi öncesi tek bir isteği var
Enkaz devralan Michael Carrick'ten büyük başarı

Enkaz devralan Carrick'ten 1 ayda tarihi başarı
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu

Şiddetli sağanak ilçenin sembolünü görünmez hale getirdi
Yusuf Alemdar'ın biyografisindeki bilgiye üniversiteden yalanlama: Bizden mezun olmadı

Üniversite, başkanın özgeçmişini yalanladı: Bizden mezun olmadı