Zeki Çelik'e dev talip! Milli yıldızımız ile takım arkadaşı olabilir

İtalyan devi Roma'da forma giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Zeki Çelik'in geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

JUVENTUS'TA GÜNDEM ZEKİ ÇELİK

Gian Pierro Gasperini yönetiminde zirve mücadelesi veren Roma'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Zeki Çelik'e dev bir talip çıktı. Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus'un da 28 yaşındaki sağ bekle ilgilendiği belirtildi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Torino ekibinin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli oyuncuyu bonservis ödemeden transfer etmeyi hedeflediği aktarıldı. Ayrıca Roma'nın da Zeki Çelik'in sözleşmesini kısa süre içerisinde yenilemek istediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Kariyeri boyunca sırasıyla Bursaspor, Bursa Nilüfer, İstanbulspor, Lille ve Roma formaları giyen yıldız isim, bu sezon takımıyla çıktığı 14 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.