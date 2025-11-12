Haberler

Zeki Çelik'e dev talip! Milli yıldızımız ile takım arkadaşı olabilir

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Zeki Çelik'e dev talip! Milli yıldızımız ile takım arkadaşı olabilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, Roma'da geleceği belirsiz olan Zeki Çelik'e talip oldu. İtalyan devinin, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek milli futbolcuyu bonservis ödemeden kadrosuna katmak istediği belirtildi.

  • Zeki Çelik'in Juventus tarafından transfer edilmek istendiği belirtildi.
  • Zeki Çelik'in Roma ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
  • Zeki Çelik bu sezon Roma ile 14 maçta 1 gol ve 1 asist yaptı.

İtalyan devi Roma'da forma giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Zeki Çelik'in geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

JUVENTUS'TA GÜNDEM ZEKİ ÇELİK

Gian Pierro Gasperini yönetiminde zirve mücadelesi veren Roma'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Zeki Çelik'e dev bir talip çıktı. Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus'un da 28 yaşındaki sağ bekle ilgilendiği belirtildi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Torino ekibinin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli oyuncuyu bonservis ödemeden transfer etmeyi hedeflediği aktarıldı. Ayrıca Roma'nın da Zeki Çelik'in sözleşmesini kısa süre içerisinde yenilemek istediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Kariyeri boyunca sırasıyla Bursaspor, Bursa Nilüfer, İstanbulspor, Lille ve Roma formaları giyen yıldız isim, bu sezon takımıyla çıktığı 14 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti

Duayen sanatçı doğum gününde hayata veda etti
Erdoğan ile Bahçeli görüşme gerçekleştirdi

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi! 40 dakika sürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
TFF'den bahis soruşturması için yeni açıklama: 47 futbolcu için ek bilgi talep edildi

Bahis soruşturmasında yeni gelişme: 47 futbolcu hakkında karar
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi

Bu ilde belediye 3 günlük milli yas ilan etti
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Sarıyer'deki 480 milyon lira değerindeki 2 villanın usulsüz olarak 'İmamoğlu İnşaat' şirketine devredildiği iddiası

İBB iddianamesinden 2 adet villa da çıktı! Değerleri dudak uçuklattı
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
57 gündür tutuklu bulunan emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi

Mahkeme emekli Albay Orkun Özeller için kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.