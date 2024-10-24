Zehra Güneş'ten muhabire tepki: Neden fotoğraf çekiyorsunuz?

Sporculuğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Milli voleybolcu Zehra Güneş, Trabzon'da katıldığı bir etkinlikte yoğun ilgi gördü.

"NEDEN ÇEKİYORSUN ACABA?"

Etkinliğin haberini yapan haber siteleri arasında yer alan 61 saat de muhabirini etkinliğe gönderdi. Gazetenin muhabiri konuşmalar sırasında Zehra Güneş'i kayda almaya başladığı anlarda Zehra'dan tepki gördü.

Zehra Güneş söz konusu duruma tepki gösterdi. Güneş,"Neden fotoğraf çekiyorsunuz acaba" diyerek tepkisini dile getirdi. Muhabirin "Gazeteciyim" yanıtı vermesinin ardından ise önüne dönerek etkinliği takip etmeye devam etti.