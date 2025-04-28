Zehra Güneş: 'Sultanlar Ligi Sezonu Benim İçin Çok Özel'

SULTANLAR Ligi'nde VakıfBank formasıyla şampiyonluk yaşayan Zehra Güneş, yaptığı açıklamada sezonun kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Bu sezonun hem fiziksel hem de mental açıdan büyük bir sınav olduğunu belirten Güneş, "Bu sezon benim kendimi çok zorladığım ve farklı açılardan kendimi keşfetmemi sağlayan bir sezon oldu. Kaptanlığımın ilk senesinde böyle bir kupayı VakıfBank'ın müzesine getirmek bizim için çok değerliydi. İlk gün gelip bu takımla antrenman yaptığımda bu sene farklı şeyler olacak demiştim. Bu konuda hissettiğim hiçbir şeyde yanılmadım" ifadelerini kullandı.

Final serisinde güçlü bir rakibe karşı mücadele ettiklerini vurgulayan milli yıldız, "Bu kupayı çok güçlü bir takıma karşı oynayarak aldık. 12 yaşımdan beri bu formayı giyiyorum. Bu sezonun önemini ne kadar anlatsam hep az kalacak" dedi.

Şampiyonluk sevinci yaşamasına rağmen henüz yolun bitmediğini hatırlatan Zehra, "Önümüzdeki hafta çok daha önemli bir mücadelemiz var. Biz mucize gerçekleştirdik. Devamında bunu tamamlayacağımıza şüphem yok. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'yi büyük platformlarda temsil etmeye alışkın olduklarını ifade eden başarılı orta oyuncu, "Ülkemizi büyük platformlarda çok uzun zamandır temsil ediyoruz. VakıfBank olarak buna alışkınız. Tek Türk takımı olarak üç İtalyan takımına karşı savaşacağız. Ülkemizde olmak bizim için büyük bir güç. Taraftarımızın bizi bırakmayacağına eminim" diye konuştu.

Sezon içinde zaman zaman zorlandıklarını da dile getiren Güneş, "Çok zorlandığımız dönem oldu. Hatta bazıları bizden umudunu kesti. Bence her takım için öyle bir Sultanlar Ligi dönemiydi. Bu sene Sultanlar Ligi hiçbir şekilde tahmin edilir değildi. Mücadelenin kıyasıya olduğu bu ligde günün sonunda bu performansla bitirmek çok ayrı bir seviye bizim için. Performansımızda ciddi artışlar oldu" ifadelerini kullandı.