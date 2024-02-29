Zehra Güneş servetine servet katmış! Toplam mal varlığı ortaya çıktı

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın başarılı orta oyuncusu Zehra Güneş, dünyanın en çok kazanan voleybolcuları listesinde, Ebrar Karakurt'la birlikte yer alıyor. Sosyal medyada da milyonlarca takipçisi bulunan Güneş, elde ettiği kazancı doğru değerlendirmek için eğitim ve destek almaktan çekinmiyor. Doğru yatırım tercihleri için devamlı destek aldığı bilinen Güneş hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

SERVETİ 4 MİLYON DOLAR

Halk TV'de yer alan habere göre; başarılı performansı ve sosyal medyadaki takipçi sayısı ile dikkat çeken Zehra Güneş'in toplam serveti 4 milyon dolar. Vakıfbank'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Güneş, sosyal medyada da giderek popüler hale gelmesiyle reklam gelirlerini de arttırdı.

Öte yandan dünyanın en zengin voleybolcuları listesinde Zehra Güneş'le birlikte yer alan bir diğer Milli sporcu Ebrar Karakurt'un toplam serveti ise 4,2 milyon dolar. Listenin zirvesinde ise 12 milyon dolarla Brezilyalı voleybolcu Sheilla Castro yer alıyor.