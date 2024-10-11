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Telefon rehberindeki en ünlü kişi kim? Zehra Güneş'in tercihi Arda Turan oldu

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Milli voleybolcu Zehra Güneş, TRT Spor Yıldız'da katıldığı programda merak edilen soruları yanıtladı. Programın "Hızlı Sorular" bölümünde, Güneş'e "Telefonundaki en ünlü kişi kim?" sorusu yöneltildiğinde kısa bir tereddüt yaşadı. Ardından cep telefonuna bakarak "Arda Turan" yanıtını verdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, TRT Spor Yıldız'da katıldığı "Hızlı Sorular" köşesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zehra, Sultanlar Ligi'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak Gözde Kırdar'ı işaret etti. Ayrıca, diğer oyuncular arasından Malgorzata Glinka, Ekaterina Gamova ve Eleonora Lo Bianco'yu sıraladı.

Zehra Güneş'in telefon rehberinden Arda Turan çıktı

HANGİ OYUNCULARIN ÖZELLİĞİNİ ALMAK İSTER?

Zehra, hangi oyuncuların özelliklerini almak istediği sorusuna ise Gözde Kırdar'ın sahadaki karakterini, Arina Fedorovtseva'nın servisini, Melissa Vargas'ın atağını ve Gabi Guimarães'in manşetini alabileceğini ifade etti.

Zehra Güneş'in telefon rehberinden Arda Turan çıktı

TELEFONUNDAN "ARDA TURAN" ÇIKTI

En dikkat çeken sorulardan biri, telefonundaki en ünlü kişiyle ilgiliydi. Zehra Güneş, rehberine bakarak zorlandığı bu soruya "Arda Turan" yanıtını verdi ve bu an izleyiciler arasında ilgi topladı.

Telefon rehberindeki en ünlü kişi kim? Zehra Güneş'in tercihi Arda Turan oldu
Kaynak: Haberler.com / Spor

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