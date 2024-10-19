Zehra Güneş'in hayali gerçek oldu

Vakıfbank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından biri olan Zehra Güneş önemli açıklamalarda bulundu. Kaptanlık sürecini değerlendiren Zehra, boyuyla ilgili yapılan esprilere cevap verdi

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

Kaptanlık sürecini anlatan Güneş, "Hayallerimden biriydi, gerçek oldu. Hayallerimi böyle bir ödülle taçlandırdıkları için başkanımıza, yönetimimize, Giovanni'ye, Banu ablaya teşekkür ediyorum. Giovanni bana ilk söylediğinde çok telaşlanmıştım. Çok gerildim, yapabilir miyim acaba. Çok büyük bir sorumluluk, başarıda da başarısızlıkta da... Aslında bu süreçte verdiğinin çok daha fazlasını vermen gerekiyor. Çünkü senin önderliğinde ilerleyen bir şey. Bazı yerde kendine dikkat etmen gerektiğinin farkına varıyorsun. Attığın adımlar, verdiğin tepkilere kadar... Kaptan olmak insanı büyütüyor. Zaten bu kişi olduğum için bunu bana layık gördüler. Hiçbir şey değişmeyecek. Sadece her zaman olduğundan daha fazla fedakarlık olacak. Bunu bana layık gördüler, çok onurlu ve çok gururluyum. Gözde abla ile konuştum. bana; 'Zehra'cım kaptanlık verilmez, alınır. Sende bu zamana kadar yaptın' dedi. Sonra birazcık içimde bir şeyler olmaya başladı" dedi.

"GÜLÜYORUM"

Öte yandan kendisine yapılan şakalara güldüğünü belirten başarılı sporcu, "Esprilerin dönmesini normal karşılıyorum. Ben farklılıklarımla güzelim. İnsan psikolojisi açısından çok hoş bulmuyorum ama ben de boyumla, ellerimle yapılan şakalara gülüyorum" ifadelerini kullandı.