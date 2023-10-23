A Milli Voleybol Takımı'nın yıldızları, takım arkadaşları Cansu Özbay'ın 27. yaşını coşkulu bir partiyle kutladı. Geceye Zehra Güneş'in göğüs dekolteli cesur kıyafeti damga vurdu.

Zehra Güneş'i hiç bu kadar cesur görmediniz! Göğüs dekoltesiyle partiye damga vurdu

VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız sporcuları Cansu Özbay'ın doğum gününde bir araya geldi. Özbay'ın partisinde Zehra Güneş, göğüs dekolteli kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

DEKOLTESİ BAŞ DÖNDÜRDÜ

Instagram'da 3.7 milyon takipçisi bulunan Zehra Güneş, Cansu Özbay'ın doğum günü partisinde güzelliğiyle adeta büyüledi. Yıldız voleybolcu göğüs dekolteli cesur kıyafetiyle partinin en dikkat çeken ismi oldu.

TARİFİ ZOR BAŞARILARA İMZA ATTILAR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, geride bıraktığımız sezonda Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak tarihi başarılara imza attı. Türkiye'ye tarifsiz gururlar yaşatan Filenin Sultanları, son olarak 2024 Paris Olimpiyatları vizesini aldı.

Cansu Özbay'ın doğum günü partisinden kareler:

Zehra Güneş (Soldan 2'nci)