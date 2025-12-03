Zehra Begüm Kavukcuoğlu, dünya şampiyonu

Dünya Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Zehra Begüm Kavukcuoğlu altın madalya kazandı.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 4 sporcu mücadele ederken kadınlar +73 kiloda Zehra Begüm Kavukcoğlu altın madalyanın sahibi oldu. Kavukcuoğlu, ilk turda Hindistan'dan Jyoti Yadav, çeyrek finalde ABD'den Naomi Alade, yarı finalde Fas'tan Imane Khayari ve finalde Yunanistan'dan Artemia Kitsiou'yu yenerek dünya şampiyonluğunu elde etti.

İlk gün tatamiye çıkan sporculardan erkekler +87 kiloda Rahmet Baran Şimşek çeyrek final, 58 kiloda Furkan Ubeyde Çamoğlu ilk tur ve kadınlar 49 kiloda Zeynep Duru Kokoç ikinci turda şampiyonaya veda etti.

Dört gün sürecek şampiyonanın ikinci gününde dört sporcu tatamiye çıkacak. - İSTANBUL