21 Yaş Altı Dünya Tekvando Şampiyonası

Milli sporcu Zehra Begüm Kavukcuoğlu, Kenya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandırdı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre başkent Nairobi'de yapılan organizasyonun ilk gününde 4 milli sporcu yarıştı.

Kadınlar +73 kiloda tatamiye çıkan Zehra Begüm Kavukcoğlu, ilk turda Hindistan'dan Jyoti Yadav'ı, çeyrek finalde ABD'den Naomi Alade'yi, yarı finalde Fas'tan Imane Khayari'yi ve finalde Yunanistan'dan Artemia Kitsiou'yu yenerek dünya şampiyonu oldu.

Erkekler +87 kiloda Rahmet Baran Şimşek çeyrek final, 58 kiloda Furkan Ubeyde Çamoğlu ilk turda, kadınlar 49 kiloda Zeynep Duru Kokoç ise ikinci turda şampiyonaya veda etti.

75 ülkeden 452 sporcunun mücadele ettiği şampiyona 6 Aralık'ta sona erecek.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
