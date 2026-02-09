Haberler

Zecorner Kayserispor - Kocaelispor maçının ardından

Süper Lig'de Zecorner Kayserispor, Kocaelispor'a 2-1'lik skorla kaybetti. Teknik direktör Radomir Djalovic, takımının performansından memnun kaldığını belirtirken, Kocaelispor'un yardımcı antrenörü Volkan Kazak oyuncularını kutladı.

SÜPER Lig'in 21'inci haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında konuk ettiği Kocaelispor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic ile Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak açıklamalarda bulundu.

Takımın oyunundan memnun olduğunu söyleyen Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, "Bugün zor bir maç oldu. Takım olarak sahada iyi mücadele ettiğimizi söyleyebilirim. Cesurduk. Birçok fırsat yakaladık. Aslına bakarsanız rakibimiz ikinci defa ceza sahamıza girdiğinde golü buldu. Sonra geçişten ikinci golü attılar. Geri dönmeye çalıştık. Önce 2-1 yaptık. Sonra 2-2'yi bulmak için yüklendik. Ama ne yazık ki futbol böyle. Benim için de takım için de zor tabi ki bu netice. Bugün burada kaybetmeye hak etmediğimizi söyleyebilirim. Bu mücadele gücünü sahaya yansıtırsak yüzde yüz olarak neticelerin geleceğine inanıyorum" diye konuştu.

'SIKI ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUM'

İstifa edip etmeyeceğini sorulması üzerine Djalovic, "Öncelikli olarak neden? Ben sıkı çalışmaya devam ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Futbolda bunlar var böyle şeyler olabiliyor. Tabi ki bizde bundan üzgünüz ama biz çalışmaya devam etmek zorundayız" cevabını verdi.

VOLKAN KAZAK: OYUNCULARIMIZI KUTLUYORUM

Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak ise, "Maçla ilgili birçok şey söyleyebiliriz. Çalışıyoruz. Biliyorsunuz analizler yapıyoruz. Her şeyden önce şunu söylemek gerekiyor. 7'inci günde iki tane büyük maçtan sonra böylesine önemli bir deplasmanda ve inanılmaz bir mücadele verdiği için oyuncularımızı kutluyorum. Bunun üstüne de başka bir şey söylemeye de gerek olmadığını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
