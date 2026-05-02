Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 32'nci haftada sahasında karşılaşacağı ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor, Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın saat 20.00'de sahasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman 5'e 2 pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından Eyüpspor maçının taktik çalışmalarının yapılması ile sona erdi.

İç Anadolu ekibi, bugün yaptığı son antrenmanın ardından karşılaşmanın saatini beklemeye başladı.

