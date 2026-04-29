Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 32'nci haftada sahasında karşılaşacağı ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kayserispor, Süper Lig'in 32'nci haftasında 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de sahasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.

