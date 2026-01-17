Kayserispor, Jadel Katongo, Semih Güler ve Görkem Sağlam'ı transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Jadel Katongo, Semih Güler ve Görkem Sağlam'ı transfer etti. Kulüp, İngiliz futbolcu Katongo ve Güler ile 2,5 yıllık, Sağlam ile ise 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, İngiliz futbolcu Jadel Katongo ve Semih Güler ile 2,5 yıllık, Görkem Sağlam ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, futbolculara sarı-kırmızılı forma altında başarılar dilendi.
Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Spor