Zaniolo, Galatasaray defterini kapattı! Yana yakıla Premier Lig ekibine gitmek istiyor
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Premier Lig ekibi Aston Villa, Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak için bastırıyor. İtalyan yıldızın da İngiliz ekibinde oynamak istediği iddia edildi. Kiralama ücreti olarak 5 milyon euro veren Aston Villa'nın teklifi 20 milyon euro zorunlu satın alma ve 7 milyon euro bonus içeriyor.
Nicolo Zaniolo, Galatasaray ile yolları ayırmanın eşiğinde. Kendisi için sarı-kırmızılıların kapısını çalan Aston Villa'da forma giymek istediği iddia edilen futbolcunun ayrılığına artık kesin gözüyle bakılıyor.
ASTON VILLA'YI İSTİYOR
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Zaniolo, Aston Villa'ya transfer olmak için oldukça istekli. İtalyan futbolcu, yeni sezonda İngiliz ekibinin formasını giymeyi hedefliyor.
TEKLİFİN DETAYLARI
AS gazetesi ise Aston Villa'nın teklifine dair detayları paylaştı. Buna göre; İngiliz ekibi kiralama ücreti olarak 5 milyon euro verirken, Zaniolo'nun sözleşmesinde 20 milyon euroluk zorunlu satın alma ve 7 milyon euro bonus da olacak.