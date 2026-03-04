Haberler

Zaniolo'dan geleceği hakkında açıklama

Güncelleme:
Galatasaray'ın Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo, geleceği hakkında konuştu. İtalyan futbolcu, Udinese'de mutlu olduğunu ve başka bir takıma gitmeyi düşünmediğini belirtti. Zaniolo, ''Udinese bana inanan az sayıdaki takımlardan birisi oldu. Sezon sonunda geleceğim hakkında görüşeceğiz.'' dedi ve Udinese'de kalabileceğinin sinyalini verdi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında Serie A ekibi Udinese'e kiraladığı İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

''KADROYA GİRECEĞİMİ UMUYORUM''

Sky Sport'a konuşan Zaniolo, bu sezon sergilediği performansla Dünya Kupası'nda mücadele etmek istediğini söyleyerek, ''Futbol oynamaya başladığımdan beri İtalya forması giymeyi hayal ettiğimi gizlemiyorum. İyi performans gösterirsem Gattuso'nun beni kadroya alacağını umuyorum. Kadroya alınmazsam da bir gün oraya ulaşmak için çalışmaya devam edeceğim, ancak hedefim Mart ayındaki play-off'larda ve Dünya Kupası'nda forma giymek.'' dedi.

''BURADA MUTLUYUM VE BAŞKA BİR ŞEY ARAMIYORUM''

Geleceği hakkında yorum yapan Zaniolo, Udinese'de kalmaya yeşil ışık yakarak "Udinese bana inanan birkaç takımdan biriydi, takıma gerçekten minnettarım. Zamanı gelince oturup konuşacağız çünkü burada mutluyum ve başka bir şey aramıyorum.' ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Zaniolo, ligde çıktığı 23 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
