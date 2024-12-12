Üye Girişi
Haberler
ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz

"Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz"

 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde

Tarihi an! MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde

 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız

Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Suriye' mektubu: Böyle dönemlerde küslük olmaz

Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Suriye' mektubu

Zaha'nın piyasa değeri altüst oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan ve sezon başında Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana hayal kırıklığı yaratmıştı. Fildişi Sahilli futbolcunun bir zamanlar 55 milyon euroyu bulan piyasa değerindeki düşüş göze çarptı.

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği ve sezon başında Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha, Fransa'da da beklentileri karşılayamadı. Fransız ekibinde kadro dışı kalmaya kadar giden durumu, Fildişi Sahilli futbolcunun piyasa değerine de yansıdı.

DEĞERİ 55 MİLYON EUROYU BULMUŞTU

Bir zamanların gözde yıldızlarından olan Zaha'nın piyasa değeri 2019'da Crystal Palace forması giydiği dönemde 55 milyon euroya kadar yükselmişti. 32 yaşındaki futbolcunun 2020'de dalgalı seyreden piyasa değeri 2021 itibarıyla düşmeye başladı.

8 MİLYON EUROYA DÜŞTÜ

Galatasaray'a transfer olduğunda 20 milyon euroluk değere sahip olan futbolcu, kiralandığı Lyon'da çift hanelerin altına düştü. Transfermarkt'ın Ligue 1'deki futbolcular için yaptığı son güncellemeyle, Zaha'nın 10 milyon euroya kadar gerileyen piyasa değeri, 2 milyon euro daha düşerek 8 milyon euro oldu.

GALATASARAY'DA 12 MİLYON EUROLUK DÜŞÜŞ

Böylece Zaha, Galatasaray'a transferi gerçekleştiğinden bugüne kadar olan süreçte 12 milyon euroluk değer kaybı yaşadı. Zaha bu sezon Lyon formasıyla sadece 6 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sadece 112 dakika sahada kalan Zaha, 1 asistlik skor katkısı verdi.

Zaha'nın piyasa değeri altüst oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Hollanda'da savaş hazırlığı! Halk uyarılar karşısında şaşkın
img

Fatih Portakal'ın maaşı akıllara zarar
img

Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah'ım ışık
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıalper zerey null:

o kadar bile etmez egoist yavsak

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

12-13 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 12-13 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Rakka nerede, Rakka haritası ve konumu! TRT Spor canlı izle! BAŞAKŞEHİR HEİDENHEİM maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Malmö hangi ülkenin takımıdır, hangi ligde oynuyor? TRT 1 canlı maç izle! MALMÖ GALATASARAY MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Malmö Galatasaray 11'i! Galatasaray'ın Malmö maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? MİT Başkanı kimdir? İbrahim Kalın hayatı ve biyografisi! Fatih Portakal maaşı ne kadar, kaç TL? Duygu Sarışın kimdir? Duygu Sarışın kaç yaşında, evli mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.