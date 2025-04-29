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Zaha, Amerika'da ortalığı birbirine kattı! Taraftara sert tepki

Zaha, Amerika'da ortalığı birbirine kattı! Taraftara sert tepki
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Galatasaray'dan MLS ekibi Charlotte'a kiralanan Wilfried Zaha, kendisine yönelik eleştiriler sonrası taraftarlara tepki gösterdi. Zaha, "Maçı kaybettik ve bir şekilde suçlu Zaha oldu. ütfen sızlanmayı bırakın, özellikle de benim adıma." dedi.

Galatasaray'da takım içi davranışları ve taraftarlarla yıldızı barışmayan halleriyle birçok sorun yaşayarak takımdan ayrılıp MLS'in yolunu tutan Wilfried Zaha, yeni takımının taraftarlarıyla da sorun yaşadı. Kiralık olarak Charlotte'a transfer olan Wilfried Zaha, kendisini eleştiren taraftarlara sert tepki gösterdi.

''MAÇI KAYBETTİK, SUÇLU ZAHA OLDU''

Performansı nedeniyle ağır eleştiriler alan ve kendisine yönelik eleştirilere sert bir dille yanıt veren Zaha, "Tipik. Maçı kaybettik ve bir şekilde suçlu Zaha oldu. Dripling yapıyorum. Bencilim. Basit oynuyorum. Bana ödenenin karşılığını vermiyorum. Şut atıyorum. Pas vermeliydin, pas veriyorum... Şansları gole çevirmeliyim... Normalde bu aptalca şeylere cevap vermezdim ama artık insanların hakkında konuşup durduğu bir günah keçisi değilim. Zaha şudur, Zaha budur ama en iyi başlangıcımızı yaptık ve ligde 1. sıradaydık. Lütfen sızlanmayı bırakın, özellikle de benim adıma" dedi.

PERFORMANSI

Yeni takımıyla 8 maça çıkan Zaha, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. Zaha'nın Galatasaray ile 2026 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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