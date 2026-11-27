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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışı veren Karşıyaka'da teknik direktör Zafer Uysal, 1 maçlık cezasını tamamlamasının ardından pazar günü Uşakspor deplasmanında takımının başında yer alacak. Önceki hafta Bucaspor 1928 deplasmanında ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi nedeniyle geçen haftaki Alanya 1221 karşılaşmasını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki locadan takip eden tecrübeli teknik adam, Uşak'ta sahada olacak. Yeşil-kırmızılı ekibin başında çıktığı 9 müsabakada 8 galibiyet, 1 beraberlik alan teknik patron Zafer Uysal, Uşakspor zaferiyle takımına 7'de 7 yaptırmayı hedefliyor.

TARAFTAR KONTENJANI BELLİ OLDU

Karşıyaka taraftarlarına Uşakspor deplasmanında 175 kişilik kontenjan ayrıldı. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya yeşil-kırmızılı taraftarların münferit şekilde gideceği bildirildi. İzmir dışındaki son maçına 1 Kasım'da Denizli İdmanyurdu önünde çıkan Karşıyaka, bu müsabakadan 6-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

SAMET İLK GOL SEVİNCİNİ YAŞADI

Karşıyaka'da 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Samet Seymen Sargın, geçen hafta Alanya 1221 filelerini havalandırarak profesyonel kariyerindeki ilk golünü atmanın sevincini yaşadı. İzmir temsilcisindeki ikinci sezonunu geçiren genç futbolcu, 3'üncü Lig'de 44 kez görev yaptı. Fenerbahçe'de profesyonel olan Samet, önceki sezon 3'üncü Lig'de Balıkesirspor formasını terletmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı