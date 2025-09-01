Zafer Bayramı'nın 103. yılında Niğde'nin Pilotkaya Zirvesi'ne anlamlı tırmanış

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bulunan Pilotkaya Zirvesi'ne Zafer Yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Pilotkaya Zirvesi'ne Zafer Yürüyüşü sabah 08.30'da Meydan Yaylası'ndan başladı. Yürüyüşe Niğde Valisi Cahit Çelik, eşi Nermin Çelik, protokol üyeleri, sporcular ve vatandaşların yanı sıra farklı şehirlerden gelen 103 dağcı katıldı.

Katılımcılar, 2450 rakımlı Karagöl ve Çiniligöl güzergahını izleyerek 2900 metre yükseklikteki Pilotkaya Zirvesi'ne ulaştı.

Doğal güzellikler eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla ilerleyen katılımcılar, zirvede Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitleri rahmetle andı.

Etkinlikte açılan büyük Türk Bayrağı ise yürüyüş boyunca gururla taşındı.

Vali Cahit Çelik, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada etkinliğin Zafer Bayramı'na ayrı bir anlam kattığını belirterek, "Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde farklı şehirlerden gelen 103 dağcı ve sporcu arkadaşımızla birlikte Pilotkaya'ya tırmanış yaptık. Meydan Yaylası'ndan başlayıp Karagöl ve Çiniligöl'ü geçerek 2900 rakımlı Pilot Zirvesi'ne ulaştık. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlık diliyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum, Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi. - NİĞDE