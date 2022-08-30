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Zafer Bayramı madalyası için kafa yordular

Spor Haberleri

Zafer Bayramı madalyası için kafa yordular

Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası düzenlendi.

Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası düzenlendi. Sporcu gençler, Zafer Bayramı madalyası için kafa yordular.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç Merkezinde yapıldı.

İki gün süren ve 65 sporcunun katılım sağladığı turnuvada dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri, ilgili ve yetkililer tarafından takdim edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

gençlik Malatya Spor Haberler

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