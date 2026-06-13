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Merkezefendi'de Aktaş için İtalya iddiası

Merkezefendi'de Aktaş için İtalya iddiası
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Basketbol Süper Ligi ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nin başantrenörü Zafer Aktaş, İtalya 2. Ligi takımlarından VL Pesaro'nun transfer hedefi oldu. Deneyimli antrenör, Denizli temsilcisini ilk kez Avrupa'ya taşımıştı.

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Türkiye Basketbol Ligi'nden bu yana 6 yıldır takımın dümeninde yer alan antrenör Zafer Aktaş'ın yeni sezon öncesi İtalya'ya transfer olacağı iddia edildi. Son 5 yıldır Süper Lig'de çalıştırdığı Denizli temsilcisini ilk kez Avrupa'ya taşıyan deneyimli antrenöre İtalya 2'nci Ligi ekiplerinden VL Pesaro'nun talip olduğu iddia edildi. İtalya kaynaklı Pianeta Basket'in haberine göre VL Pesaro'nun sportif direktörü, Zafer Aktaş'ı 1 numaralı hedef olarak belirledi. Zafer Aktaş ve Merkezefendi son yıllarda birçok oyuncuyu vitrine çıkarıp EuroLeague'e uğurlamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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