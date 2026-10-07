Zafer Aktaş, Denizli'deki ilk Avrupa maçı galibiyeti sonrası taraftara teşekkür etti

Y. Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, takımının FIBA Europe Cup G Grubu'ndaki ilk maçında elde ettiği galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Aktaş, oyuncularını ve teknik ekibini kutlarken, karşılaşma boyunca takımı yalnız bırakmayan Denizli taraftarına teşekkür etti.

Y. Denizli Basket, Denizli'de oynadığı ilk Avrupa kupası karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak FIBA Europe Cup serüvenine önemli bir başlangıç yaptı. Teknik heyet ve oyuncuların yanı sıra taraftarların da büyük katkı sunduğu gecenin ardından gözler, grupta oynanacak diğer karşılaşmalara çevrildi. Denizli taraftarının maç boyunca ortaya koyduğu destek, takımın Avrupa sahnesindeki ilk iç saha mücadelesine de ayrı bir anlam kattı.

Denizli temsilcisinin Avrupa kupalarındaki ilk iç saha sınavının kendileri açısından özel bir anlam taşıdığını belirten Zafer Aktaş, galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aktaş, "Bizim için Denizli'deki ilk Avrupa maçımızdı. Kazanan takımımı ve tüm ekibimi kutluyorum" ifadelerini kullanarak, karşılaşma öncesi yapılan hazırlıkların sahaya yansımasından dolayı oyuncularına ve teknik ekibine teşekkür etti.

Karşılaşmada tribünlerin oluşturduğu atmosferin takım için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Aktaş, Avrupa macerasının ilk maçında kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür etti. Başantrenör Aktaş, "Bu iç sahadaki ilk sınavımızda bizi yalnız bırakmayan harika Denizli taraftarına da teşekkür ederim. Harikaydılar" sözleriyle tribün desteğinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı