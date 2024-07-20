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Yüzmede 6 Türkiye Şampiyonluğu Bulunan Emre Onuş, Yeni Dereceler İçin Kulaç Atıyor

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Yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde toplam 85 madalyası bulunan Emre Onuş, derecelerine yenilerini eklemek için kulaç atıyor.

Yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde toplam 85 madalyası bulunan Emre Onuş, derecelerine yenilerini eklemek için kulaç atıyor.

Onuş, rahatsızlığından dolayı yüzmeye başlayan ağabeyinin yanında havuza gidip gelirken kendisi de yüzmeyi öğrenmek istedi.

Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün havuzunda antrenörlerin desteğiyle yüzmeyi öğrenen Onuş, Tekirdağ'da düzenlenen yarışmalara ve Türkiye şampiyonalarına katıldı.

Yüzmede, Orta Avrupa ülkelerinin katıldığı organizasyonda üçüncülüğü ve 6 Türkiye şampiyonluğu, ikincilik ve üçünçülükleri bulunan Onuş, çalışmalarını sürdürüyor.

Yüzmede, 65'i altın 85 madalyası bulunan sporcu, her zaman kürsüde yer almak için çalışıyor.

Emre Onuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman kürsüde olmak istediğini söyledi.

Yarışlardan her zaman madalyayla döndüğünü ifade eden Onuş, "En son Bulgaristan'da bölge karması yarışlarına gitmiştik. Orada 200 karışık, 400 karışık da sabah akşam finalde birinci olarak madalya aldım. 200 kulvarda da ikinci oldum. Genel sıralamanın ardından milli takımı seçmesi vardı. Hemen iki gün sonrasında, orada 400 metre karışıkta milli takıma girdim. " dedi.

Onuş, yüzmede toplam 85 madalyası olduğunu, madalyalarının 65'inin gümüş olduğunu dile getirdi.

Yarışların sonunda kürsüde olmanın gurur verici olduğunu belirten Onuş, "Yarış sonunda tüm emeklerimin karşılığını almış gibi hissediyorum. Ardından gidip kürsüye böyle çıktığımızda birinci olmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak tabi ki de her zaman hedefimdir. Güney Kıbrıs'ta birinci olamadım ama yine üçüncülük kürsüsündeydim. Bundan sonraki hedefim Berke Saka'nın 200 metre bireysel karışık yarışında elde ettiği rekoru kırmak ve ondan sonraki sene de olimpiyat barajını geçerek Los Angeles'a gitmek." diye konuştu.

Yüzme antrenörü Sinan Saygı da Emre Onuş'un her yarışta kürsüde yer almayı başardığını ifade etti.

Sporcusunun her zaman kendilerini gururlandırdığını aktaran Saygı, "Emre katıldığı yarışlardan madalyasız dönmüyor. Her zaman hırslı ve mücadeleyi seven bir sporcu. Çalışmalarımıza devam ederek başarısını bir üst seviyeye çıkartmasını ve yeni madalyalar kazanmasını istiyoruz. Bundan sonra da güzel başarılara imza atacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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