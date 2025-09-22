Yüzme Şampiyonu Yahya Vural Kaya: Çocuklara Rol Model Oluyorum

Kırklareli'nde 38 yaşındaki master yüzücü Yahya Vural Kaya, katıldığı açık deniz ve havuz yarışlarında aldığı dereceler ile gençlere örnek oluyor.

Adana'da 9 yaşında babasının teşvikiyle yüzme sporuyla tanışan Kaya, eğitim ve iş yaşamı boyunca yüzmekten vazgeçmedi.

Lise ve üniversite yıllarında yüzme kulüplerinde yer alan Kaya, katıldığı birçok bölgesel ve uluslararası şampiyonalarda kürsüye çıktı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun "35-39 yaş masterlar" kategorisinde yer alan Kaya, 2024 ve 2025 yılında Edirne'de yapılan Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda farklı kategorilerde 5 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya aldı.

Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Yüzme Şampiyonasında geçen yıl ve bu yıl şampiyon olan Kaya, daha sonra Uluslararası Antalya Açık Su Yüzme Yarışması 1500 metre kategorisinde birinci olarak kürsüye çıktı.

Kaya, bu yıl yapılan İstanbul Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Şampiyonası'nda 4'üncü, Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışmasında ise 5'inci oldu.

"Çocuklara rol model oluyorum"

Kaya, AA muhabirine, babasının teşvikiyle tanıştığı yüzme sporundan 29 yıldır vazgeçmediğini söyledi.

Masterlar kategorilerinde düzenlenen tüm müsabakalara katılmaya gayret gösterdiğini ifade eden Kaya, hemen hemen her müsabakadan kürsüyle döndüğünü belirtti.

Kaya, açık su master yarışlarıyla, havuz yarışmalarında dereceleri ve madalyaları olduğunu söyledi.

Antrenmanlara genellikle küçük yaş kategorilerindeki çocuklarla katıldığını anlatan Kaya, "Çocukların temposuna ayak uydurarak onlarla birlikte gelişiyorum. Haftada 5-6 gün antrenman yapıyorum. Onun dışında karada fitness antrenmanıyla da kendimi geliştirmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Uzun yıllardır yüzmesine rağmen her geçen gün daha da iyi derece elde ettiğini belirten Kaya, yüzme süresinin de arttığını anlattı.

Çocuklara rol model olmaktan keyif aldığını vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"İlk hedefim bu işi sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek. Çocuklara rol model oluyorum, 8 yaşındaki oğlum da benimle birlikte yüzüyor. Çocuklara bu işin ömür boyu yapılabildiğini, hem iş hem de okul ile birlikte yürütülebildiğini, sporun içinde kalmaları gerektiğini kendimce göstermeye çalışıyorum. Onlara örnek olmaya çalışıyorum. Havuza girdiğinde her şeyi unutuyorsun, kendinlesin. Bu açık denizde de bu şekilde yani parkura odaklanıyorsun, yüzmeye odaklanıyorsun. Suyun adeta iyileştirici bir etkisi var bende. Çok uzun zamandır antrenman yaptığımız için de bizim için artık yürümek gibi bir şey oldu açıkçası. Bu sporu sağlığım el verdiği sürece devam ettirmek istiyorum."

Kaya'nın 8 yaşındaki oğlu Ahmet Mete Kaya da babasından özenerek geçen yıl yüzme sporuna başladığını belirtti.

Babasıyla aynı kulüpte kulaç atan Kaya, örnek aldığı babası gibi yüzmede başarılı olmayı hedeflediğini ifade etti.

Aynı takımda yer alan 12 yaşındaki Recep Çınar Keser de master yüzücü Kaya'nın başarılarını örnek alıyor.

Kaya'nın yarışmalardaki tecrübelerinden yararlandığını ifade eden Keser, aynı taktik ve teknikleri kendi katıldığı yarışmalarda da uygulamaya çalıştığını söyledi.

Keser, bu sayede çok daha iyi sonuçlar elde edebildiğini belirtti.

Yaklaşık 2 yıldır takımın yaş kategorisine göre B klasmanında kulaç atan Çağan Toprak Özfiliz ise Kaya ile birlikte antrenmanlar yaptığını ve temposuna yetişmeye çalıştığını dile getirdi.

Yüzücü Alp Ege Karcıl da Kaya'yı örnek alıp müsabakalara hazırlandığını kaydetti.