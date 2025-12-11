Haberler

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali Haber Videosunu İzle
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları sona erdi. Lig aşamasının bitimine iki maç kala takımların ilk 24'e kalma ihtimalleri değerlendirildi. Football Meets Data adlı veri sitesi, Galatasaray'ın ilk 24'te yer alma ihtimalini tahmin etti.

  • Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali yüzde 93'tür.
  • Football Meets Data adlı veri sitesi, Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların ilk 24'e girme ihtimallerini yüzlerce kez simüle ederek derlemiştir.
  • Galatasaray, 6. hafta sonunda 9 puanla 18. sırada yer almıştır.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı. Temsilcimiz, Galatasaray, deplasmanda Fransız ekibi Monaco'ya 1-0 kaybetti ve 9 puanla 18. sırada yer aldı.

İLK 24 SIRA TAHMİN EDİLDİ

Football Meets Data adlı veri sitesi, haftanın sona ermesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların ilk 24'e girme ihtimallerini yüzlerce kez simüle ederek derledi.

GALATASARAY'IN ŞANSI YÜZDE 93

Yapılan tahminlerde son iki maçını Atletico Madrid ve Manchester City ile oynayacak Galatasaray'ın ilk 24'e kalma şansının yüzde 93 olduğu belirtildi.

İşte takımların ilk 24'e kalma ihtimalleri:

  • Arsenal: Yüzde 100
  • Bayern Münih: Yüzde 100
  • Manchester City: Yüzde 100
  • PSG: Yüzde 100
  • Real Madrid: Yüzde 100
  • Liverpool: Yüzde 100
  • Atalanta: Yüzde 100
  • Atletico Madrid: Yüzde 100
  • Barcelona: Yüzde 100
  • Inter: Yüzde 100
  • Chelsea: Yüzde 100
  • Tottenham: Yüzde 100
  • Borussia Dortmund: Yüzde 100
  • Newcastle United: Yüzde 100
  • Sporting: Yüzde 100
  • Juventus: Yüzde 98
  • Marsilya: Yüzde 98
  • Bayer Leverkusen: Yüzde 98
  • Monaco: Yüzde 94
  • Galatasaray: Yüzde 93
  • PSV Eindhoven: Yüzde 83
  • Napoli: Yüzde 80
  • Benfica: Yüzde 48
  • Karabağ: Yüzde 38
Hamza Temur
Haberler.com / Spor
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç

İşte kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFerit Garipoğlu:

GS ne Atletico Madrid ne de Manchester City den puan alır ve ilk 24 e giremez

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadi:

GS iki maçınıda şansızlıkla verdi dikkatli olurlarsa finale kadar gidebilirler yeterki kendilerine güvensinler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa etti

Komşu ülke alev alev! Başbakan istifa etti
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Meclis'te kavga sürerken, attığı mesajlarla yangını körüklemiş

Meclis'te kavga sürerken, attığı mesajlarla yangını körüklemiş
Dominik Livakovic İspanya'da olay çıkardı

Livakovic İspanya'da olay çıkardı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor

Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor
Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

Gözünü dev maça dikti: Galatasaray'ı...
title