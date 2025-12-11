Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları sona erdi. Lig aşamasının bitimine iki maç kala takımların ilk 24'e kalma ihtimalleri değerlendirildi. Football Meets Data adlı veri sitesi, Galatasaray'ın ilk 24'te yer alma ihtimalini tahmin etti.
- Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali yüzde 93'tür.
- Football Meets Data adlı veri sitesi, Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların ilk 24'e girme ihtimallerini yüzlerce kez simüle ederek derlemiştir.
- Galatasaray, 6. hafta sonunda 9 puanla 18. sırada yer almıştır.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı. Temsilcimiz, Galatasaray, deplasmanda Fransız ekibi Monaco'ya 1-0 kaybetti ve 9 puanla 18. sırada yer aldı.
İLK 24 SIRA TAHMİN EDİLDİ
Football Meets Data adlı veri sitesi, haftanın sona ermesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların ilk 24'e girme ihtimallerini yüzlerce kez simüle ederek derledi.
GALATASARAY'IN ŞANSI YÜZDE 93
Yapılan tahminlerde son iki maçını Atletico Madrid ve Manchester City ile oynayacak Galatasaray'ın ilk 24'e kalma şansının yüzde 93 olduğu belirtildi.
İşte takımların ilk 24'e kalma ihtimalleri:
- Arsenal: Yüzde 100
- Bayern Münih: Yüzde 100
- Manchester City: Yüzde 100
- PSG: Yüzde 100
- Real Madrid: Yüzde 100
- Liverpool: Yüzde 100
- Atalanta: Yüzde 100
- Atletico Madrid: Yüzde 100
- Barcelona: Yüzde 100
- Inter: Yüzde 100
- Chelsea: Yüzde 100
- Tottenham: Yüzde 100
- Borussia Dortmund: Yüzde 100
- Newcastle United: Yüzde 100
- Sporting: Yüzde 100
- Juventus: Yüzde 98
- Marsilya: Yüzde 98
- Bayer Leverkusen: Yüzde 98
- Monaco: Yüzde 94
- Galatasaray: Yüzde 93
- PSV Eindhoven: Yüzde 83
- Napoli: Yüzde 80
- Benfica: Yüzde 48
- Karabağ: Yüzde 38