Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı. Temsilcimiz, Galatasaray, deplasmanda Fransız ekibi Monaco'ya 1-0 kaybetti ve 9 puanla 18. sırada yer aldı.

İLK 24 SIRA TAHMİN EDİLDİ

Football Meets Data adlı veri sitesi, haftanın sona ermesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların ilk 24'e girme ihtimallerini yüzlerce kez simüle ederek derledi.

GALATASARAY'IN ŞANSI YÜZDE 93

Yapılan tahminlerde son iki maçını Atletico Madrid ve Manchester City ile oynayacak Galatasaray'ın ilk 24'e kalma şansının yüzde 93 olduğu belirtildi.

İşte takımların ilk 24'e kalma ihtimalleri: