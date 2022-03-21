Yusuf Yazıcı'yı dillerinden düşürmüyorlar! Ruslar, 11 yıllık gerçeği ortaya çıkardı

CSKA Moskova'daki kariyerine fırtına gibi başlayan Yusuf Yazıcı, 5 maçta 6 gol-2 asistlik performans gösterdi. Rusya'da gündeme oturan milli futbolcunun, CSKA Moskova'yla 11 yıl önce tanıştığı ortaya çıktı.

RUS BASINI ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Akşam'ın Rus basınından aktardığı habere göre, A Milli yıldız için, " Yusuf Yazıcı'ya birlikte hayran olalım! Türk orta saha oyuncusu RPL tarihinde lejyonerler arasında en iyi çıkışını yaptı. Dört başlangıç maçının her birinde gol attı, şampiyonanın ilk üç maçının her birinde en iyi oyuncu oldu ve ayrıca kupa maçında iki asist yaptı." ifadelerine yer verildi.

"ANTRENMANDAN SONRA 30 DAKİKA KALIYOR"

Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova forması ile çıktığı 5 maçta 6 gol 2 asistlik performans ortaya koyduğu. 25 yaşındaki golcü orta sahanın attığı frikik golleri de Rusya'da konuşulanlar arasına girdi. CSKA Moskova kaleci antrenörü Dmitry Kramarenko, Milli orta sahanın frikik golleri hakkında, "Yusuf, antrenmandan sonra 20-30 dakika kalmayı ve farklı mesafelerden, serbest vuruşlardan kaleye şut çekmeyi seviyor." dedi.

CSKA MOSKOVA MAÇINDA TOP TOPLAYICILIK YAPTI

Rus basını, Yusuf Yazıcı ile ilgili, geçmişten gelen bir bilgiyi de paylaştı. 2011 yılında Şampiyonlar Ligi gruplarında Trabzonspor ile CSKA Moskova'nın oynadığı maçta Yusuf Yazıcı'nın top toplayıcı olarak yer aldığı ortaya çıktı.

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