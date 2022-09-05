Yusuf Yazıcı resmen Trabzonspor'da! Formayı giyip imzayı attı

Trabzonspor, Lille'den Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak resmen kadrosuna kattı. Bordo-mavililer yaptığı açıklamada, Yusuf Yazıcı'nın formayı giydiği görseli paylaşarak "Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, eski futbolcusu Yusuf Yazıcı'yı Lille'den 1 yıllığına kiraladı.

"DOĞDUĞU, BÜYÜDÜĞÜ ŞEHİRDE TEKRAR BORDO-MAVİ FORMASIYLA"

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı için yaptığı paylaşımda "Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla" ifadeleri kullanıldı. 25 yaşındaki futbolcunun bordo-mavili formayı giydiği fotoğrafına Trabzonspor taraftarından beğeni yağdı.

GEÇEN SEZONU CSKA MOSKOVA'DA GEÇİRDİ

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'dan 2019 yılında Lille'e 17 milyon euro ve Edgar le karşılığında transfer olmuştu. Fransız ekibi ile lig şampiyonluğu sevinci yaşayan milli futbolcu, geçen sezonu da CSKA Moskova'da kiralık olarak geçirdi.