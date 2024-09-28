Yusuf Yazıcı, Olympiakos'a Transfer Oldu

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer oldu.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu. Son olarak Fransa ekibi Lille forması giyen ve sözleşmesinin sona ermesiyle yaz transfer döneminde bonservisi elinde bulunan Yusuf Yazıcı, Olympiakos'a imza attı.

Yunan ekibi transferi resmi internet sitesinden duyururken, Yusuf ile ilgili kariyerine dair bilgiler paylaşıldı. - İSTANBUL