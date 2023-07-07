Yusuf Yazıcı'nın menajeri: 'Yusuf hülle transfer işine girmez'

Trabzonspor'dan Lille'ye transfer olan Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Yusuf'a talip olduğu iddialarını yanıtladı. Cebeci, Yusuf'un Türkiye'ye dönmesi durumunda önce Trabzonspor ile anlaşması gerektiğini belirtti.

Trabzonspor'dan Lille'ye transfer olan Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, yıldız oyuncu hakkında çıkan Galatasaray ve Beşiktaş iddialarını yanıtladı. Hülle transfer söylentilerini reddeden Cebeci, "Yusuf hülle transfer işine girmez. Türkiye'den isteyen bir kulüp varsa önce Trabzonspor ile anlaşması gerekiyor" dedi.

Trabzonspor'dan Fransa ekibi Lille'ye transfer olan ve sözleşmesinde Türk takımlarına transferi halinde 20 milyon Euro'luk bonservir şartı bulunan Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Yusuf'a talip olduğu iddialarına ilişkin Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu

Ronaldo, Brozovic, Pity Martinez gibi yıldız oyuncuların rekor ücretlerle Arap ülkelerine transferinin, futbolcunun gelecekte kariyer planlamasını değiştirebileceğine işaret eden Cebeci, "Gidenler birinci furyaydı, ikinci furya da gidecek. O liglerin kalitesi belki zamanla Avrupa'dan daha yüksek olacak. Bu tabii transferlerin kalitesine bağlı. Dünya yıldızları Arap takımlarına gidiyor, çok farklı bir izlenme olacak. Yusuf'a da Arap takımlarından olan ilgi, ligin kalitesinin artışına göre cazip gelebilir" ifadelerini kullandı.