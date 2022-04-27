Yusuf Yazıcı'nın akıbeti belli oldu! Menajeri transferi resmen doğruladı

CSKA Moskova'yla çıktığı 10 maçta 8 gol ve 2 asistlik katkı veren Yusuf Yazıcı'nın Rusya'daki geleceği belli oldu.

"MOSKOVA'DA KALMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR"

Akşam'dan yer alan habere göre Rus basınına konuşan Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Yusuf'un Rusya'da kalmak ve CSKA Moskova için oynamaya devam etmek istediğini doğruladı. Menajer Cebeci, milli futbolcunun Rusya Premier Ligi kazanmak istediğini belirtirken, oyuncusunun kulüpte mutlu olduğunu ve takıma yardımcı olabilmek için maksimumunu vermeye hazır olduğunu ifade etti. Cebeci geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Yusuf Yazıcı için "CSKA Moskova'da kalmak için her şeyi yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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