Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz'a veda etti: Teşekkürler abim

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz'e 3-1 kaybettiğimiz mücadelenin ardından A Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz için Yusuf Yazıcı paylaşım yaptı.

"TEŞEKKÜRLER ABİM"

CSKA Moskova forması giyen 25 yaşındaki futbolcu paylaşımında, "Verdiğin tüm emekler, yaşattığın sevinçler ve akıttığın her damla ter için teşekkürler abim" ifadelerini kullandı.

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