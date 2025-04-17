Yusuf Fehmi Genç Avrupa Halter Şampiyonu Olmanın Gururunu Yaşıyor

Moldova'da düzenlenen 2025 Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 73 kiloda rekor kırarak Avrupa şampiyonu olan Yusuf Fehmi Genç, tarihi başarılara imza atmaya devam etmek istediğini söyledi.

Başkent Kişinev'de düzenlenen organizasyonda dün kaldırışlarını gerçekleştiren milli sporcu, koparmada 154 kiloyla gümüş, silkmede 194 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın madalya ve toplamda da 348 kilo kaldırarak Avrupa rekorunu egale etti. Büyükler kategorisinde Yusuf Fehmi, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde başladığı spor hayatına, halter milli takımında devam eden 22 yaşındaki genç halterci, Moldova'da 2025 Avrupa Halter Şampiyonası'nda kırdığı rekorla Türk spor tarihine adını yazdırdı. Genç sporcu, şampiyona sonrası duygularını ve hedeflerini anlattı.

Spora güreşle başladığını ancak beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle haltere geçtiğini belirten Yusuf Fehmi, "Öğretmenim bana 'Sen git halterci ol' dedi. O gün başlayan yolculuk bugünlere kadar geldi." dedi.

Moldova'da sıkletinde rekor kıran ay-yıldızlı şampiyon halterci, "Bu madalya benim için çok önemli. Çünkü bu sıkletteki son yarışmamdı. Sıkletler değiştiği için kırdığım rekor artık tarihe geçti ve bu rekor sonsuza dek benim adımla anılacak. Bana inanan herkese, bakanlığımıza federasyonumuza ve antrenörlerime çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları"

Tarihe geçecek hedeflerin peşinde olduğunu dile getiren Yusuf Fehmi, "Tarihe adımı yazdırmak istiyordum. Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu gibi iz bırakmak istiyordum. Şimdi bu hayalime bir adım daha yaklaştım." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'nın ardından gözünü daha büyük başarılara diken Yusuf Fehmi Genç, yeni sıkletinde sıradaki hedefinin Norveç'te düzenlenecek dünya şampiyonası olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu kez dünya şampiyonasında hata yapmayacağız. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Sonrasında ise hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Ancak anatomik yapım gereği kilo almakta zorlanıyorum, ne rahat bir şekilde kilo alıp üst sıklete çıkabiliyorum, ne de kolayca alt sıklete inebiliyorum. Bu nedenle zaman zaman zorlandığım oluyor ama pes etmedim, yeni hedefler için mücadeleye ve çok çalışmaya devam edeceğim."