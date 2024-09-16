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Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan teklif geldi

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ekipmansız ve eli cebinde yaptığı atışla dünya gündemine oturan milli atıcımız Yusuf Dikeç, Bollywood'dan reklam filmi teklifi aldı. Türkiye'de de birçok reklam teklifi alan Dikeç'e bu kez Hindistan'ın ünlü film prodüksiyon merkezi Bollywood'dan teklif geldi. Dikeç'in teklifi kabul edip etmeyeceği henüz netleşmedi.

Paris'te düzenlenen olimpiyatlardaki atışıyla bir anda tüm dünyanın gündemine oturan milli atıcımız Yusuf Dikeç'in ünü dalga dalga yayılmaya devam ediyor.

BOLLYWOOD'DAN TEKLİF ALDI

Türkiye'de de birçok reklam teklifi alan Dikeç'e bu kez Hindistan'ın ünlü film prodüksiyon merkezi Bollywood'dan teklif geldiği öğrenildi.

Bollywood, ünlü Türk sporcuya bir reklam filmi için rol teklifinde bulundu. Dikeç'in teklifi henüz kabul edip etmeyeceği netleşmedi. Ancak kabul etmesi durumunda Hindistan'a gitmesi bekleniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Hindistan Türkiye Dünya Paris Spor

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Yorumlar (2)

Ahmet:

Teklifi kabul et bence. Hakediyorsun Yusuf kardeşim. Bu devlet sporcusunun kıymetini bilmiyor ve desteklemiyor. Kendini sağlama al.

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Özcan Özcan:

İSLAM ÜLKELERİNE GİT YUSUF AGABEY ÖZELLİKLE AFGANİSTAN VE PAKİSTAN İSLAMIN NURUYLA AYDINLAN SEN DE .ZAMANI İLERİ ALAMIYORUZ AMA 4 BİN SENE ÖNCEYE GİDER GELİRSİN.

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