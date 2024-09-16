Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan teklif geldi
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ekipmansız ve eli cebinde yaptığı atışla dünya gündemine oturan milli atıcımız Yusuf Dikeç, Bollywood'dan reklam filmi teklifi aldı. Türkiye'de de birçok reklam teklifi alan Dikeç'e bu kez Hindistan'ın ünlü film prodüksiyon merkezi Bollywood'dan teklif geldi. Dikeç'in teklifi kabul edip etmeyeceği henüz netleşmedi.
Paris'te düzenlenen olimpiyatlardaki atışıyla bir anda tüm dünyanın gündemine oturan milli atıcımız Yusuf Dikeç'in ünü dalga dalga yayılmaya devam ediyor.
BOLLYWOOD'DAN TEKLİF ALDI
Türkiye'de de birçok reklam teklifi alan Dikeç'e bu kez Hindistan'ın ünlü film prodüksiyon merkezi Bollywood'dan teklif geldiği öğrenildi.
Bollywood, ünlü Türk sporcuya bir reklam filmi için rol teklifinde bulundu. Dikeç'in teklifi henüz kabul edip etmeyeceği netleşmedi. Ancak kabul etmesi durumunda Hindistan'a gitmesi bekleniyor.