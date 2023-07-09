Yusuf Can Zeybek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan oldu

Yusuf Can Zeybek, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olarak zaferini kutladı. Rakibini yenen Zeybek, altın kemerini kuşandı ve ödüllerini aldı. Taraftarlarıyla birlikte dans eden Zeybek, doping kontrolü sonrası pehlivan hamamı ritüeli için hazırlanacak.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı olan Yusuf Can Zeybek ve taraftarları, elde edilen zaferi er meydanında davul zurna eşliğinde dans ederek kutladı.

Kırkpınar'ın finalinde rakibi İsmail Balaban'ı yenerek başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek, altın kemerini kuşanıp, kupa ve para ödülünü aldı.

Doping numunesi için beklediği esnada taraftarlarıyla er meydanında sevincini paylaşan Zeybek, çokça anı fotoğrafına poz verdi.

Zeybek'in taraftarları da Antalya yöresinin sevilen ezgilerinden "Cezayir Türküsü" ile dans etti.

Yusuf Can Zeybek, doping kontrolü sonrası "pehlivan hamamı" ritüeli için hamama gidecek.

Çayırın genç pehlivanlarından 29 yaşındaki Antalyalı Yusuf Can Zeybek, 2021 yılından bu yana Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde baş boyunda güreşiyordu.