Yusuf Akçiçek: Mourinho benim futboldaki babam

Fenerbahçe'den Al-Hilal'e transfer olan Yusuf Akçiçek, Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, Mourinho ile ilgili, "Futboldaki babam" sözlerini sarf etti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e transfer olan Yusuf Akçiçek, yeni takımında ilk röportajını gerçekleştirdi. Yeni kulübü Al-Hilal hedeflerini paylaşan Akçiçek, Mourinho hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı.

''HEP HAYAL EDERDİM''

Fenerbahçe'de ki süreciyle ilgili konuşan Yusuf Akçiçek, "Fenerbahçe altyapısında oynarken hep A takımla antrenman yapmayı hayal ederdim. Yatağa yattığımda taraftarlarımızın önünde oynamanın hayalini kurardım." -

"MOURINHO FUTBOLDAKİ BABAM"

Jose Mourinho hakkında da övgü dolu sözler kullanan Yusuf, "Mourinho ile çalışmaktan büyük keyif aldım. Bana inandı ve bana zorlu maçlarda şans verdi. Bu yüzden Mourinho benim futboldaki babam." ifadelerini kullandı.

"KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM''

Al-Hilal'deki hedeflerinden de bahseden Yusuf Akçiçek, "Al Hilal çok büyük kulüp. Sadece Orta Doğu'da değil tüm dünyada. Takımda iyi bir teknik adam ve çok büyük isimler var. Sadece kupalar kazanmak istiyorum. Sahada her şeyimi vereceğime söz veriyorum. Suudi Ligi sürekli gelişiyor. Al Hilal olarak dünyaya geliştiğimizi gösteriyoruz. Kulüpler Dünya Kupası'nda Manchester City'i yendik. Bütün kupaları kazanmak istiyorum." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
