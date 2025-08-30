Yusuf Akçiçek'in yeni takımı belli oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç futbolcusu Yusuf Akçiçek, kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek.

AL HILAL İLE ANLAŞMA TAMAM

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Fenerbahçe ile Yusuf Akçiçek'in transfer görüşmelerinde anlaşmaya vardı.

22 MİLYON EURO BONSERVİS

Haberde, Al Hilal'in Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'ye 22 milyon euro bonservis vereceği beliritildi. Ayrıca, sonraki satıştan yüzde 15 pay da verileceği ifade edildi. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Yusuf Akçiçek'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe kariyerinde 27 maça çıkan 19 yaşındaki stoper, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.