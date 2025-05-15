YurtLig Voleybol Kızlar Türkiye Şampiyonası Denizli'de Başladı

YurtLig Voleybol Kızlar Türkiye Şampiyonası Denizli'de Başladı
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12-18 Mayıs tarihleri arasında Denizli'de gerçekleşecek olan YurtLig Voleybol Kızlar Türkiye Şampiyonası, Kınıklı Spor Kompleksi'nde düzenlenen seremoninin ardından start aldı. 8 ilden 98 sporcu, Türkiye Şampiyonluğu için mücadele edecek.

YurtLig Voleybol Kızlar Türkiye Şampiyonası, Kınıklı Spor Kompleksi'nde gerçekleşen seremoninin ardından start aldı. 12-18 Mayıs tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvada, 8 ilden 98 sporcu mücadele ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen YurtLig yarışmaları, farklı branşlarda devam ediyor. Yarışmalar kapsamında, 12-18 Mayıs 2025 tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek YurtLig Voleybol Kızlar Türkiye Şampiyonası, Kınıklı Spor Kompleksi'nde düzenlenen seremoninin ardından başladı. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği müsabakalara 8 ilden 98 sporcu katılıyor. Türkiye Şampiyonluğu kupası için kıyasıya mücadelelere sahne olacak şampiyona Kınıklı Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor.

Turnuvada sporcuların yanında olmak amacıyla Ankara'dan Denizli'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanlığı Şube Müdürü Veli Serkan Kömür, açılış seremonisine katıldı. Konuşmasında genç sporculara başarılar dileyen Kömür, YurtLig organizasyonlarının gençliğin spora yönelmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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