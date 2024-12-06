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Yurtlig Projesi'nde Çekilişle Forma Kazanan Öğrenciye Ödül Verildi

Yurtlig Projesi'nde Çekilişle Forma Kazanan Öğrenciye Ödül Verildi
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Bilecik Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Yurtlig projesinde sosyal medya hesabına üye olan Ayşegül Doğru, çekilişle forma kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, öğrenciyi tebrik etti ve Yurtlig ile spor etkinliklerinin önemine dikkat çekti.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı 'Yurtlig' sosyal medya hesabında yapılan çekilişte kazanılan formayı öğrenciye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir tarafından verdi.

Bilecik Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan ve sportif aktivitelere katılmak için oluşturulan "Yurtlig" projesinin sosyal medya hesabına üye olan öğrenciler arasında gerçekleştirilen çekiliş sonrası Ayşegül Doğru forma kazandı. Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü Yasin Özdemir, "Her yıl düzenlediği spor turnuvaları, yeni dönemde Yurtlig adıyla lig formatında gerçekleştirilecek. GSB Yurtlarında barınan öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, sporu bir yaşam tarzı haline getirmelerini sağlamak, dostluk ve kardeşlik ruhuyla yarışmanın önemini vurgulayarak yeni arkadaşlar edinmelerine yardımcı olmak amacıyla otuz sekiz ayrı spor dalında yurtlar arası spor etkinlikleri düzenlenecek. Öğrencimiz, Ayşegül Doğru'yu tebrik ediyorum. Hayat boyu şansın yanında olması temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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